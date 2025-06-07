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Эван Родригес: «Бобровский дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов в ключевые моменты»

Эван Родригес оценил игру голкипера Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1-1).

«Он дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов, ключевых сэйвов в ключевые моменты.

Мы не воспринимаем это как должное, это точно», – сказал нападающий «Флориды» Эван Родригес.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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