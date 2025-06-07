Эван Родригес: «Бобровский дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов в ключевые моменты»
Эван Родригес оценил игру голкипера Сергея Бобровского.
Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1-1).
«Он дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов, ключевых сэйвов в ключевые моменты.
Мы не воспринимаем это как должное, это точно», – сказал нападающий «Флориды» Эван Родригес.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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