Эван Родригес: «Бобровский дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов в ключевые моменты»

Эван Родригес оценил игру голкипера Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона » во 2-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:4 2ОТ, 1-1).

«Он дает нам шанс каждый вечер. Это все, чего только можно пожелать, верно? Несколько важных сэйвов, ключевых сэйвов в ключевые моменты.

Мы не воспринимаем это как должное, это точно», – сказал нападающий «Флориды» Эван Родригес .