«Макдэвид – с другой планеты. Какие передачи отдавал – про это надо писать учебники». Рыбин о 2-й игре финала Кубка Стэнли
Во второй игре серии против «Флориды» (4:5 2ОТ, 1-1) форвард «Эдмонтона» сделал три голевые передачи. В текущем плей-офф на счету Макдэвида 31 (6+25) очко за 18 матчей.
«Очень хороший хоккей и качество хоккея на высочайшем уровне. Ошибки, конечно, есть, которые не свойственны финалу Кубка Стэнли.
Сейчас очень важно, как обе команды сыграют в Санрайзе. Лично я хочу, чтобы было 7 матчей в серии. Не хочется оставаться без хоккея.
Я не думаю, что «Флорида» специально удаляется. Но раз так есть, то это момент дисциплины. Надо такое убирать. Фактор Куликова и Бобровского даже не стоит упоминать. Они красавцы!
Здесь фактор того, что против тебя играют такие мегазвезды. Вообще непонятно, как с ними играть. Какие передачи сегодня отдавал Макдэвид. Человек с другой планеты. Такой перебор руками с добавлением ног. Казалось, что он бросает, но тут идет передача на фланг и гол. Очень круто! Про это надо писать учебники.
С такими нападающими надо стараться играть ближе. В скорости их сложно обыграть. Нужно стараться накрывать. Тот же «Вегас» пытался так делать.
По три человека шли на Макдэвида с мыслью: «Лишь бы не он». Пусть бьет кто угодно, но не он», – сказал бывший игрок сборной России Максим Рыбин.
Лучший гол в плей-офф НХЛ? Макдэвид уложил двоих за одну секунду