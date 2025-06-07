«Макдэвид – с другой планеты. Какие передачи отдавал – про это надо писать учебники». Рыбин о 2-й игре финала Кубка Стэнли

Максим Рыбин восхитился игрой Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли.

Во второй игре серии против «Флориды» (4:5 2ОТ, 1-1) форвард «Эдмонтона » сделал три голевые передачи. В текущем плей-офф на счету Макдэвида 31 (6+25) очко за 18 матчей.

«Очень хороший хоккей и качество хоккея на высочайшем уровне. Ошибки, конечно, есть, которые не свойственны финалу Кубка Стэнли.

Сейчас очень важно, как обе команды сыграют в Санрайзе. Лично я хочу, чтобы было 7 матчей в серии. Не хочется оставаться без хоккея.

Я не думаю, что «Флорида » специально удаляется. Но раз так есть, то это момент дисциплины. Надо такое убирать. Фактор Куликова и Бобровского даже не стоит упоминать. Они красавцы!

Здесь фактор того, что против тебя играют такие мегазвезды. Вообще непонятно, как с ними играть. Какие передачи сегодня отдавал Макдэвид. Человек с другой планеты. Такой перебор руками с добавлением ног. Казалось, что он бросает, но тут идет передача на фланг и гол. Очень круто! Про это надо писать учебники.

С такими нападающими надо стараться играть ближе. В скорости их сложно обыграть. Нужно стараться накрывать. Тот же «Вегас » пытался так делать.

По три человека шли на Макдэвида с мыслью: «Лишь бы не он». Пусть бьет кто угодно, но не он», – сказал бывший игрок сборной России Максим Рыбин .

Лучший гол в плей-офф НХЛ? Макдэвид уложил двоих за одну секунду