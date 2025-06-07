Рыбин о Бобровском: «Было бы эпично, если бы «Кузня» играла в КХЛ и он вернулся бы в родной Новокузнецк. А со СКА его ничто так сильно не связывает»

Максим Рыбин высказался о возможном возвращении Сергея Бобровского в КХЛ.

– Представляете ли вы возвращение Сергея в КХЛ ближе к завершению карьеры?

– Лично я точно этого не представляю. Думаю, Серега, с его профессионализмом, энергией, его дисциплиной и внутренней подготовкой к матчам, уже примет решение, когда просто закончит свою карьеру.

– Можно ли рассмотреть Бобровскому вариант возвращения в петербургский СКА, который сейчас будет тренировать Ларионов?

– Ларионова в это время может там и не быть, пока он вернется. Серега абсолютно точно еще не планирует заканчивать, а сколько проработает Ларионов, это тоже еще вопрос.

Было бы эпично, если бы Новокузнецк играл бы в КХЛ и он вернулся бы в родной Новокузнецк. Здесь я бы еще понял. А в Петербург он приезжал все-таки во времена локаута, это немножко разная ситуация была. Ничто его так сильно и не связывает с Петербургом, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала, в том числе все 14 – в овертаймах. Победа – 13-я в 19 играх в текущем плей-офф