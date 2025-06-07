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Зарплата Березкина по новому контракту с «Локомотивом» – 22 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Зарплата Максима Березкина составит 22 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Случайно узнал зарплату нападающего «Локомотива» Максима Березкина по новому контракту. Она составит скромные 22 миллиона рублей в год.

Из этой цифры легко сделать вывод о том, что менеджмент ярославского клуба использовал легитимную опцию с неограниченной премией за чемпионство, переведя часть денег туда и сохранив много свободного места под потолком зарплат. Такой подход касается не только Березкина, но и других игроков команды, договорившихся о подписании новых контрактов», – написал Зислис. 

«Локомотив» ранее продлил контракт с Максимом Березкиным на год.

В минувшем сезоне форвард набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 14 (9+5) очков в 21 игре. 

Отметим, что журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин ранее сообщал, что зарплата 23-летнего нападающего составит около 45 млн рублей за сезон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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