Березкин продлил контракт с «Локомотивом» на год. У 23-летнего форварда 9+5 в 21 матче Кубка Гагарина

«Локомотив» продлил контракт с Максимом Березкиным на год.

В завершившемся сезоне 23-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром «Локомотива » в регулярке.

В плей-офф на счету Березкина 14 (9+5) очков за 21 игру при полезности «плюс 9». Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории.

Ранее сообщалось , что зарплата форварда составит 45 миллионов рублей за сезон.