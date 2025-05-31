Березкин продлил контракт с «Локомотивом» на год. У 23-летнего форварда 9+5 в 21 матче Кубка Гагарина
«Локомотив» продлил контракт с Максимом Березкиным на год.
В завершившемся сезоне 23-летний форвард набрал 42 (15+27) очка в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром «Локомотива» в регулярке.
В плей-офф на счету Березкина 14 (9+5) очков за 21 игру при полезности «плюс 9». Ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина впервые в истории.
Ранее сообщалось, что зарплата форварда составит 45 миллионов рублей за сезон.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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