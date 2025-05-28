Дэн Мильштейн: «Березкин останется в России, скорее всего. У Сурина еще год контракта, ничего другого не обсуждается. По поводу Симашева в ближайшие часы все узнаете»

Дэн Мильштейн высказался о будущем Сурина, Березкина и Симашева.

Мильштейн является агентом игроков «Локомотива » Егора Сурина, Максима Березкина и Дмитрия Симашева .

«Во-первых, хочу сказать, что три номинанта на звание лучшего новичка КХЛ – Иван Демидов, Егор Сурин и Семен Вязовой – это наши клиенты. Очень рад за всех троих, все провели блистательный сезон.

Что касается Макса Березкина, то он останется в России, скорее всего. У Егора Сурина еще год действующего контракта, поэтому ничего другого не обсуждается. По поводу Димы Симашева вы в ближайшие часы все узнаете сами (улыбается)», – сказал агент Дэн Мильштейн.

Напомним, Дмитрий Симашев ранее сообщил , что перейдет в «Юту».