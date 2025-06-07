Агент Радулова о контракте с «Локомотивом»: «Пока эта информация преждевременная, решение не принято. Торопиться некуда»
Агент Александра Радулова высказался о будущем форварда.
Ранее появилась информация о том, что Радулов договорился с «Локомотивом» о контракте на год.
– Радулов действительно останется в «Локомотиве»?
– Пока эта информация преждевременная. На сегодняшний день решение не принято.
– Радулов никуда не торопится? К нему в любом случае будет интерес клубов.
– Вы правы. Пока торопиться некуда, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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