Радулов договорился с «Локомотивом» о контракте на год. Об этом объявят в ближайшее время («Чемпионат»)

Александр Радулов договорился о новом контракте с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», соглашение между 38-летним нападающим и ярославским клубом будет рассчитано на год.

Отмечается, что в ближайшее время об этом объявят официально.

Радулов выступает за «Локомотив » с 2024 года. В прошлой регулярке он набрал 34 (18+16) очка за 60 матчей, а в плей-офф – 16 (7+9) баллов за 21 игру.

Форвард выиграл с клубом Кубок Гагарина и стал самым ценным игроком турнира.

Всего Радулов провел в КХЛ 712 матчей с учетом плей-офф, в которых записал на свой счет 751 (270+481) очко.

Радулов не перейдет в СКА, вариант отпал после ухода Ротенберга. Форвард останется в «Локомотиве», вероятно (Артур Хайруллин)