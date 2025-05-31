Бардаков о судействе в Кубке Гагарина: «СКА давали удаления за все подряд, по некоторым – много вопросов. В меньшинстве пропустили очень много»

Захар Бардаков высказался о судействе в серии СКА против «Динамо» в плей-офф.

Петербургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив бело-голубым 2-4 в серии.

– Когда вы приедете в НХЛ, то там таких, как Макс Комтуа, будет предостаточно.

– Вот я на Комтуа по серии особо не обращал внимание. У меня было такое отношение, когда Макс хотел потолкаться и мне что‑то говорил в какие‑то моменты: «Ну нет, мне такое не надо, не буду этим заниматься».

Мне на Комтуа было все равно. Старался просто концентрироваться на своей игре, принося больше пользы для команды.

– В одном из матчей вас удалили на пять минут, когда вы ударили соперника клюшкой между ног.

– Считаю, это полная ерунда. И это совсем другая история.

– Вы скажете в духе Ивана Демидова, что вас притесняли судьи?

– Я так прямо не считаю. Но если мое мнение на основании того, как мы играли раньше в плей‑офф, мы практически все матчи играли «пять на пять». А тут в плей‑офф давали удаления за все подряд.

По некоторым удалениям есть много вопросов. Вообще этих удалений хватало. Если посмотреть, очень много голов было забито в большинстве, пропущено в меньшинстве. Это не очень хорошо. Не очень мне это понравилось, – сказал нападающий «Колорадо » Захар Бардаков , ранее выступавший за СКА.

Демидов о вылете СКА в 1-м раунде: «Большой вклад внесли судьи. У «Динамо» было много нарушений, арбитры не давали удаления, отменили чистый гол в овертайме, так делать нельзя»