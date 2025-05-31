  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бардаков о судействе в Кубке Гагарина: «СКА давали удаления за все подряд, по некоторым – много вопросов. В меньшинстве пропустили очень много»
20

Бардаков о судействе в Кубке Гагарина: «СКА давали удаления за все подряд, по некоторым – много вопросов. В меньшинстве пропустили очень много»

Захар Бардаков высказался о судействе в серии СКА против «Динамо» в плей-офф.

Петербургский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив бело-голубым 2-4 в серии. 

– Когда вы приедете в НХЛ, то там таких, как Макс Комтуа, будет предостаточно.

– Вот я на Комтуа по серии особо не обращал внимание. У меня было такое отношение, когда Макс хотел потолкаться и мне что‑то говорил в какие‑то моменты: «Ну нет, мне такое не надо, не буду этим заниматься».

Мне на Комтуа было все равно. Старался просто концентрироваться на своей игре, принося больше пользы для команды.

– В одном из матчей вас удалили на пять минут, когда вы ударили соперника клюшкой между ног.

– Считаю, это полная ерунда. И это совсем другая история.

– Вы скажете в духе Ивана Демидова, что вас притесняли судьи?

– Я так прямо не считаю. Но если мое мнение на основании того, как мы играли раньше в плей‑офф, мы практически все матчи играли «пять на пять». А тут в плей‑офф давали удаления за все подряд.

По некоторым удалениям есть много вопросов. Вообще этих удалений хватало. Если посмотреть, очень много голов было забито в большинстве, пропущено в меньшинстве. Это не очень хорошо. Не очень мне это понравилось, – сказал нападающий «Колорадо» Захар Бардаков, ранее выступавший за СКА. 

Демидов о вылете СКА в 1-м раунде: «Большой вклад внесли судьи. У «Динамо» было много нарушений, арбитры не давали удаления, отменили чистый гол в овертайме, так делать нельзя»

Что теперь будет с Ротенбергом?7224 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
судьи
logoЗахар Бардаков
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoКолорадо
logoМаксим Комтуа
logoКубок Гагарина
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Захар Бардаков: «Игроки СКА востребованы в НХЛ, этим можно гордиться. Если что-то не получится, Роман Борисович и все в клубе тепло примут нас»
1631 мая, 17:52
Бардаков о Ротенберге: «Если бы не он, я бы не вырос как хоккеист, не было бы возможности поехать в «Колорадо». Он вселяет в людей уверенность»
4031 мая, 15:54
Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового соглашения. Форвард хочет вернуться в НХЛ, но не на двусторонний контракт («Матч ТВ»)
2228 мая, 09:58
Главные новости
Черкас о Ротенберге в другом клубе КХЛ: «Человек с большими амбициями. Он хочет доказать работой, что произошедшее в СКА – случайность»
1516 минут назад
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
628 минут назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2940 минут назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
73сегодня, 10:27
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
43сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
64сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
25сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
31сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» подписала канадца Грегуара на один год. Защитник набрал 25 очков в 51 матче за «Клотен» в Швейцарии
1 минуту назад
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
152 минуты назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45