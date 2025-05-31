  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Динамо» Москва сделало квалификационные предложения 19 игрокам. Среди них – Комтуа, Рашевский, Тринеев, Чернышов и Артем Кудашов
3

«Динамо» Москва сделало квалификационные предложения 19 игрокам. Среди них – Комтуа, Рашевский, Тринеев, Чернышов и Артем Кудашов

Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 19 игрокам.

В список вошли защитники Артем Кудашов и Егор Никитин, нападающие Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский, Никита Буруянов, Артем Чернов, Владислав Михайлов, Петр Яковлев, Макар Ханин, Матвей Максимов, Иван Селиванов и Богдан Киселев.

Также клуб сделал квалификационные предложения ранее покинувшим команду игрокам, на которых сохраняет спортивные права. 

В этот список вошли вратарь Вадим Жеренко, защитники Артем Волченков, Никита Новиков, Егор Бусыгин и Артем Кулаков, форварды Богдан Тринеев и Игорь Чернышов.

Что теперь будет с Ротенбергом?7016 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoВладислав Михайлов
logoМаксим Комтуа
logoЕгор Никитин
Петр Яковлев
logoКХЛ
logoБогдан Тринеев
logoАртем Кудашов
logoМакар Ханин
logoИгорь Чернышов
logoВадим Жеренко
logoДмитрий Рашевский
logoДинамо Москва
logoНикита Буруянов
logoАртем Волченков
Артем Кулаков
logoАртем Чернов
logoНикита Новиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Комтуа не договорился с «Динамо» об условиях нового соглашения. Форвард хочет вернуться в НХЛ, но не на двусторонний контракт («Матч ТВ»)
2228 мая, 09:58
Главные новости
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел 3 сезона в «Авангарде»
421 минуту назад
Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
2433 минуты назад
Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»
68сегодня, 10:27
Знарок может вернуться в СКА. Клуб рассматривает приглашение тренера, с которым питерцы выиграли Кубок Гагарина («СЭ»)
42сегодня, 10:01
Черкас об увольнении Ротенберга: «Хоккей в Питере потеряет идентичность – школы работают, игроки уезжают в НХЛ. Из достижений – наполняемость трибун, его пресс-конференции вызывают интерес»
63сегодня, 09:48
Артюхина удивила отставка Ротенберга: «Думал, есть карт-бланш. «Локомотив» строился четыре года, чтобы дойти до Кубка Гагарина. Было бы интересно, если бы СКА возглавил иностранец»
24сегодня, 09:36
Рыбин об отставке Ротенберга из СКА: «Роман Борисович на этом не остановится. Возглавит какой-то клуб и будет двигаться дальше»
53сегодня, 09:10
Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
61сегодня, 08:46
Казанский об отставке Ротенберга: «Остается надежда только на «ветеранов СКА» – пришла пора самого страстного их творения. Отказываюсь верить в скорый закат «прекрасной эпохи»
29сегодня, 08:34
Кетов претендует на тренерский пост в СКА. Клуб может вдвое урезать бюджет и расторгнуть контракты с самыми дорогими игроками («СЭ»)
101сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов
145 минут назад
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
3сегодня, 10:15
«Трактор» и Дер-Аргучинцев продлили контракт на год. Форвард набрал 30 очков в регулярке, 12 – в Кубке Гагарина
1сегодня, 09:24
Николишин об Овечкине в «Динамо»: «Не знаю, кто говорит о возвращении Александра, журналисты, которым заняться больше нечем»
1сегодня, 08:58
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
12сегодня, 08:22
Сошников перешел в «Сибирь», подписав контракт на 2 года
сегодня, 07:51
Алистров о минском «Динамо»: «Успех – результат многолетней работы с молодежью в Беларуси. Больше 50% голов забивали белорусы, парни развиваются»
4сегодня, 07:15
Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
1сегодня, 06:58
Равиль Якубов о «Торпедо»: «За пару лет Нижний вернул себе титул одной из столиц нашего хоккея. «Горький» на багаже главной команды выиграл главный трофей ВХЛ»
сегодня, 06:45
Сергей Широков: «В Москве очень удобно на метро ездить. Последнее время я все чаще и чаще спускаюсь. Не так часто узнают, оно и к лучшему»
3сегодня, 05:25