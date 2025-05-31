«Динамо» Москва сделало квалификационные предложения 19 игрокам. Среди них – Комтуа, Рашевский, Тринеев, Чернышов и Артем Кудашов

Московское «Динамо» сделало квалификационные предложения 19 игрокам.

В список вошли защитники Артем Кудашов и Егор Никитин, нападающие Максим Комтуа , Дмитрий Рашевский , Никита Буруянов, Артем Чернов , Владислав Михайлов , Петр Яковлев, Макар Ханин, Матвей Максимов, Иван Селиванов и Богдан Киселев.

Также клуб сделал квалификационные предложения ранее покинувшим команду игрокам, на которых сохраняет спортивные права.

В этот список вошли вратарь Вадим Жеренко, защитники Артем Волченков, Никита Новиков, Егор Бусыгин и Артем Кулаков, форварды Богдан Тринеев и Игорь Чернышов.