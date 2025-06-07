Макдэвид набрал 0+3 во 2-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Он вошел в топ-5 по очкам в плей-офф НХЛ (148) среди действующих игроков, обогнав Овечкина

Коннор Макдэвид набрал 0+3 во 2-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

Капитан «Эдмонтона » трижды ассистировал партнерам во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» (4:5 2ОТ, 1-1).

На счету 28-летнего канадца 31 (6+25) очко в 18 играх в текущем плей-офф при полезности «+10». Он лидирует в гонке бомбардиров.

За карьеру – 148 (43+105) баллов в Кубке Стэнли за 92 игры.

Макдэвид вышел на 5-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков, обогнав капитана «Вашингтона » Александра Овечкина («Вашингтон», 147 очков в 161 игре, 77+70).

Выше идут Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180), Евгений Малкин («Питтсбург », 180 в 177), Никита Кучеров («Тампа », 171 в 152) и Брэд Маршанд («Флорида», 154 в 176).

В общем зачете Макдэвид делит 33-е место с Брайаном Проппом (148 в 160). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).