Артем Галимов о СКА: «Ротер хотел выменять Воронкова и меня года 2-3 назад. А как его назвать, Рома? Роман Борисович»
Нападающий выступает за «Ак Барс» с 2019 года.
– В СКА тебя не пытались заполучить?
– Что-то же было года два или три назад. То, что Ротер (бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг – Спортс’‘) хотел выменять Воронка (Дмитрий Воронков – Спортс’‘) и меня.
– Ротер? Елки-палки (смеется).
– Ну как его назвать? Рома? Роман Борисович.
– Он же всегда, когда кто-то себя против СКА проявит…
– Мне Фальковский то же самое сказал: «Смотри, сейчас тебя подпишут на следующий год». Я говорю: «Я не поеду», – сказал смеясь форвард «Ак Барса» Артем Галимов в интервью на ютуб-канале «Черкас Атлант».
Интервью записано до ухода Романа Ротенберга из армейского клуба.
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