Артем Галимов о СКА: «Ротер хотел выменять Воронкова и меня года 2-3 назад. А как его назвать, Рома? Роман Борисович»

Артем Галимов заявил, что мог перейти в СКА несколько лет назад.

Нападающий выступает за «Ак Барс» с 2019 года.

– В СКА тебя не пытались заполучить?

– Что-то же было года два или три назад. То, что Ротер (бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг – Спортс’‘) хотел выменять Воронка (Дмитрий Воронков – Спортс’‘) и меня.

– Ротер? Елки-палки (смеется).

– Ну как его назвать? Рома? Роман Борисович.

– Он же всегда, когда кто-то себя против СКА проявит…

– Мне Фальковский то же самое сказал: «Смотри, сейчас тебя подпишут на следующий год». Я говорю: «Я не поеду», – сказал смеясь форвард «Ак Барса » Артем Галимов в интервью на ютуб-канале «Черкас Атлант».

Интервью записано до ухода Романа Ротенберга из армейского клуба.

Галимов из «Ак Барса» о Барвихе: «Лакшери место, я немного в шоке. Как-то покупал Porsche – через полгода продал дешевле и купил Mercedes-Benz GT»