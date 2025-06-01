Галимов получит около 40 млн рублей от «Ак Барса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
Артем Галимов заработает 40 млн рублей в «Ак Барсе» за следующий сезон.
Ранее 25-летний форвард продлил контракт с казанским клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Галимов получит около 40 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В регулярке-2024/25 нападающий набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах за «Ак Барс» при полезности «плюс 31». В плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов в 13 играх.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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