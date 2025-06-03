Галимов из «Ак Барса» о Барвихе: «Лакшери место, я немного в шоке. Как-то покупал Porsche – через полгода продал дешевле и купил Mercedes-Benz GT»
25-летний форвард «Ак Барса» принимал участие в церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходила в подмосковном поселке Барвиха.
– Чувствуется, что это лакшери место. Я тут в первый раз и я немного в шоке! Видел даже Porsche старого образца.
Я спокойно к этому отношусь, но мне ближе что-то среднее, модное, но чтобы ни у кого шок не вызывало. На мне нет никаких часов, цепочек дорогих.
– Какая самая дорогая покупка в жизни была?
– Машина, наверное. У меня Mercedes-Benz GT. Как-то покупал Porsche и через пол года продал этот автомобиль.
Вот это была одна из ненужных покупок, потому что продал дешевле, но потом купил Mercedes, – сказал Артем Галимов.
Галимов об «Анахайме»: «Что туда ехать наобум? Гарантии они дать не могут, в принципе никому не дают. Посмотрим через год»