Галимов из «Ак Барса» о Барвихе: «Лакшери место, я немного в шоке. Как-то покупал Porsche – через полгода продал дешевле и купил Mercedes-Benz GT»

Артем Галимов заявил, что был в небольшом шоке, впервые попал на Рублевку.

25-летний форвард «Ак Барса » принимал участие в церемонии закрытия сезона КХЛ, которая проходила в подмосковном поселке Барвиха.

– Чувствуется, что это лакшери место. Я тут в первый раз и я немного в шоке! Видел даже Porsche старого образца.

Я спокойно к этому отношусь, но мне ближе что-то среднее, модное, но чтобы ни у кого шок не вызывало. На мне нет никаких часов, цепочек дорогих.

– Какая самая дорогая покупка в жизни была?

– Машина, наверное. У меня Mercedes-Benz GT. Как-то покупал Porsche и через пол года продал этот автомобиль.

Вот это была одна из ненужных покупок, потому что продал дешевле, но потом купил Mercedes, – сказал Артем Галимов .

Галимов об «Анахайме»: «Что туда ехать наобум? Гарантии они дать не могут, в принципе никому не дают. Посмотрим через год»