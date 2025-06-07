Фетисов о финале НХЛ: «Бобровский пока не сыграл свою лучшую игру, все впереди. Он еще должен на ноль отстоять и выиграть Кубок Стэнли»

Вячеслав Фетисов оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

36-летний голкипер отразил 42 броска из 46 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой » и «Эдмонтоном » (5:4 2ОТ, 1-1).

Он стал первым вратарем в истории НХЛ, который начал решающую серию с двух подряд матчей с 40 и более сэйвами.

«Несмотря на количество сэйвов, Бобровский пока не сыграл свою лучшую игру. Все впереди. Его игра в первых двух матчах финала – это еще не максимум.

Он еще должен на ноль отстоять и выиграть Кубок Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Бобровский одержал 58 побед в плей-офф НХЛ – 4-е место для вратарей не из США или Канады. Впереди только Василевский, Гашек и Лундквист