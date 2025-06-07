Фетисов о финале НХЛ: «Бобровский пока не сыграл свою лучшую игру, все впереди. Он еще должен на ноль отстоять и выиграть Кубок Стэнли»
Вячеслав Фетисов оценил игру Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.
36-летний голкипер отразил 42 броска из 46 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ, 1-1).
Он стал первым вратарем в истории НХЛ, который начал решающую серию с двух подряд матчей с 40 и более сэйвами.
«Несмотря на количество сэйвов, Бобровский пока не сыграл свою лучшую игру. Все впереди. Его игра в первых двух матчах финала – это еще не максимум.
Он еще должен на ноль отстоять и выиграть Кубок Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Бобровский одержал 58 побед в плей-офф НХЛ – 4-е место для вратарей не из США или Канады. Впереди только Василевский, Гашек и Лундквист
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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