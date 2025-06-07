Бобровский одержал 58 побед в плей-офф НХЛ – 4-е место для вратарей не из США или Канады. Впереди только Василевский, Гашек и Лундквист

Сергей Бобровский одержал 58 побед в плей-офф НХЛ.

«Флорида » сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли, обыграв «Эдмонтон » во второй встрече (5:4 ОТ, 1-1).

Для российского голкипера эта победа стала 58-й за карьеру в плей-офф. Он обошел Туукку Раска и вышел на единоличное 18-е место в истории НХЛ.

Среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки, Бобровский занимает четвертую строчку. Его опережают только Андрей Василевский (67 побед), Доминик Гашек (65) и Хенрик Лундквист (61).

Бобровский может подняться на 15-е место в общем рейтинге, если «Пантерс» выиграют серию, а 36-летний голкипер примет участие во всех победных матчах.

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