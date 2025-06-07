Бобровский – 1-й вратарь в истории НХЛ, начавший финал Кубка Стэнли с 2 игр с 40+ сэйвами
Сергей Бобровский установил рекорд для стартовых матчей финала Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:4 2ОТ, 1-1).
В первом матче (3:4 ОТ) 36-летний россиянин также справился с 42 бросками из 46.
Он стал первым вратарем в истории НХЛ, начавшим финал Кубка Стэнли с двух матчей подряд с 40 или более сэйвами.
Отметим, что рекорд по числу сэйвов за одну игру в финале принадлежит Патрику Руа (1996, «Колорадо», 63 в четвертом матче финальной серии с «Флоридой» – 1:0 3ОТ, 4-0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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