Бобровский – 1-й вратарь в истории НХЛ, начавший финал Кубка Стэнли с 2 игр с 40+ сэйвами

Сергей Бобровский установил рекорд для стартовых матчей финала Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил 42 из 46 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (5:4 2ОТ, 1-1).

В первом матче (3:4 ОТ) 36-летний россиянин также справился с 42 бросками из 46.

Он стал первым вратарем в истории НХЛ, начавшим финал Кубка Стэнли с двух матчей подряд с 40 или более сэйвами.

Отметим, что рекорд по числу сэйвов за одну игру в финале принадлежит Патрику Руа (1996, «Колорадо», 63 в четвертом матче финальной серии с «Флоридой» – 1:0 3ОТ, 4-0).