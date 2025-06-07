Владелец «Оттавы» опроверг слухи об обмене Батерсона: «Это ложь. Нужно правильно находить источники, вы всегда можете уточнить информацию здесь»

Владелец «Оттавы» опроверг слухи об обмене Дрейка Батерсона.

Майкл Андлауэр прокомментировал сообщения о том, что команда рассматривает предложения по Батерсону.

27-летний нападающий набрал 68 (26+42) очков в 82 играх в прошлом сезоне. Срок его соглашения с кэпхитом 4,975 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Мы на драфт-комбайне и, судя по всему, меняем Батерсона ? Знаете, это неправильно. Иногда вам просто нужно правильно находить источники. Вы всегда можете уточнить информацию здесь.

Но дело не во мне или Стиве [Стэйосе ]. На мой взгляд, это важно для игрока. Теперь этот парень внезапно увидит это, а это абсолютная ложь», – сказал Майкл Андлауэр.

Генеральный менеджер «Сенатор» Стив Стейос добавил, что разговаривал с Батерсоном о слухах про обмен, и что нападающий, похоже, не был обеспокоен.