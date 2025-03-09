Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке) – 3-й результат в истории «Оттавы». У Хитли были серии из 22 и 16 матчей
Тим Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке).
23-летний форвард «Сенаторс» ассистировал при победной шайбе Брэди Ткачака в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 ОТ).
В текущем сезоне у немецкого нападающего стало 65 (20+45) очков в 60 играх. При этом он продлил результативную серию до 14 матчей подряд (5+15 на отрезке).
Серия Штюцле – 3-я по продолжительности в истории «Оттавы». Он обогнал Мариана Госсу (13 матчей, 2002/03) и Дрейка Батерсона (13, 2022/23).
Рекордом клуба владеет Дэни Хитли (серия из 22 матчей, 2005/06). Ему же принадлежит и 2-й результат (16, 2006/07).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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