Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке) – 3-й результат в истории «Оттавы». У Хитли были серии из 22 и 16 матчей

Тим Штюцле набрал очки в 14 играх подряд (5+15 на отрезке).

23-летний форвард «Сенаторс» ассистировал при победной шайбе Брэди Ткачака в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (4:3 ОТ).

В текущем сезоне у немецкого нападающего стало 65 (20+45) очков в 60 играх. При этом он продлил результативную серию до 14 матчей подряд (5+15 на отрезке).

Серия Штюцле – 3-я по продолжительности в истории «Оттавы». Он обогнал Мариана Госсу (13 матчей, 2002/03) и Дрейка Батерсона (13, 2022/23).

Рекордом клуба владеет Дэни Хитли (серия из 22 матчей, 2005/06). Ему же принадлежит и 2-й результат (16, 2006/07).