Батерсон с 2+1, Хилл и Кюмпер с шатаутами – звезды дня в НХЛ
Дрейк Батерсон, Эдин Хилл и Дарси Кюмпер – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер, сыгравший на ноль в матче с «Вашингтоном» (3:0). Он отразил 21 бросок в игре против бывшей команды.
Вторая звезда – вратарь «Вегаса» Эдин Хилл, засушивший «Коламбус» (4:0) при 27 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (6:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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