Батерсон с 2+1, Хилл и Кюмпер с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Дрейк Батерсон, Эдин Хилл и Дарси Кюмпер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Лос-Анджелеса » Дарси Кюмпер , сыгравший на ноль в матче с «Вашингтоном» (3:0). Он отразил 21 бросок в игре против бывшей команды.

Вторая звезда – вратарь «Вегаса » Эдин Хилл , засушивший «Коламбус» (4:0) при 27 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Оттавы» Дрейк Батерсон с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (6:3).