Дебур не считает, что у него будут проблемы с Эттинджером: «Я перевел Бенна в 4-е звено, отправил Дадонова в запас. Это разрушит наши отношения? Нет. Все ради одной цели»

Питер Дебур не считает, что у него будут проблемы с Джейком Эттинджером.

Вратарь «Далласа » вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона » (3:6, 1-4).

26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте. В игру вступил Кейси ДеСмит, отразивший 17 из 20 бросков. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

«Я перевел Джейми Бенна в четвертое звено. Я отправил в запас Евгения Дадонова , которого знаю с того времени, когда ему было 20 лет (тренер и игрок пересекались во «Флориде» – Спортс). Разрушит ли это наши отношения? Нет.

Говорить с игроками на такие темы нелегко. Им это не нравится, могут быть какие-то обиды. Но мы принимаем решения и стараемся, чтобы все было профессионально. Все это ради одной цели – чтобы команда шла вперед», – сказал главный тренер техасцев.