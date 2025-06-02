Дебур не считает, что у него будут проблемы с Эттинджером: «Я перевел Бенна в 4-е звено, отправил Дадонова в запас. Это разрушит наши отношения? Нет. Все ради одной цели»
Вратарь «Далласа» вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:6, 1-4).
26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте. В игру вступил Кейси ДеСмит, отразивший 17 из 20 бросков. Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
«Я перевел Джейми Бенна в четвертое звено. Я отправил в запас Евгения Дадонова, которого знаю с того времени, когда ему было 20 лет (тренер и игрок пересекались во «Флориде» – Спортс). Разрушит ли это наши отношения? Нет.
Говорить с игроками на такие темы нелегко. Им это не нравится, могут быть какие-то обиды. Но мы принимаем решения и стараемся, чтобы все было профессионально. Все это ради одной цели – чтобы команда шла вперед», – сказал главный тренер техасцев.