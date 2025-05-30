Дебур о замене Эттинджера на 8-й минуте: «Когда снимаешь вратаря, причина одна – встряхнуть команду. Не виню Джейка, но он проиграл «Эдмонтону» 6 из 7 матчей с прошлого плей-офф»

Питер Дебур рассказал, почему заменил Джейка Эттинджера в игре против «Ойлерс».

Вратарь «Далласа» вышел в старте на пятый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона » (3:6, 1-4).

26-летний американец пропустил 2 гола после 2 бросков «Ойлерс» и был заменен на 8-й минуте.

«Когда снимаешь вратаря – причина всегда одна: встряхнуть команду. Это была главная цель. Мы бесконечно говорили на протяжении всей серии, как важно выходить вперед. А тут мы сразу же проигрываем 0:2.

Это было непростое решение, и я не возложил всю вину на Джейка . Но если посмотреть правде в глаза: с плей-офф прошлого года он проиграл «Эдмонтону» шесть из семи матчей.

И вот – две первые атаки, два броска, и мы пропускаем дважды. Это был способ встряхнуть ребят и, откровенно говоря, признание, что прежняя схема просто не работала. А это уже серьезная статистика», – сказал главный тренер «Далласа » в интервью Sportsnet.