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  • Якупов о «Локомотиве»: «Роботом быть легко, когда у тебя такой тренер, как Никитин, который понимает игру. Ты можешь быть туповатым, но играть эффективно. Это классная чемпионская команда»
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Якупов о «Локомотиве»: «Роботом быть легко, когда у тебя такой тренер, как Никитин, который понимает игру. Ты можешь быть туповатым, но играть эффективно. Это классная чемпионская команда»

Наиль Якупов поделился мнением об игре «Локомотива» при тренере Игоре Никитине.

Клуб из Ярославля выиграл Кубок Гагарина-2025, обыграв «Трактор» в финале со счетом 4-1 в серии. В серии второго раунда «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4-3.

– По сути, «Авангард» – единственная команда, кто доставил большие проблемы «Локомотиву». «Трактор» и «Салават Юлаев» были повержены за пять матчей, «Торпедо» вообще за четыре. На твой взгляд, в чем феномен этого «Локомотива»?

– Я, когда приехал из НХЛ, ненавидел играть против «Локомотива». Сначала там был Дмитрий Квартальнов, при котором было очень тяжело против них играть. Потом команду возглавил Крэйг Мактавиш, при нем вообще легко было играть, слава Богу.

А когда тренером пришел Игорь Никитин, стало невозможно тяжело. Я реально ненавидел играть против «Локомотива». И мы можем с тобой еще с десяток хоккеистов спросить, которые скажут то же самое.

А почему все так не любят играть с «Локо»? Потому что они не дают тебе играть открыто. Нам же прививают с детства: получайте удовольствие от хоккея. А какое удовольствие ты получишь, играя с такой командой, как «Локомотив»? Это классная чемпионская команда, которая умеет и знает, как выигрываются матчи. Она никогда не даст тебе играть, как ты хочешь.

– Роботами, значит, игроков «Локомотива» называют неспроста?

– Да, самые настоящие роботы, иначе не назовешь. И таким роботом в команде, мне кажется, легко быть, когда у тебя в команде есть такой тренер, как Никитин, который понимает игру, тщательно ее разбирает.

Ты можешь быть умным игроком или туповатым, с высоким или низким хоккейным IQ. Но ты будешь все равно играть эффективно, если выполнишь на льду все, что тебе говорит тренер. Так и играть легче, на самом деле, когда просто следуешь всем тренерским установкам.

Любой хоккеист готов быть роботом при раскладе, когда все за тебя уже придумано (улыбается). Тебе ничего не надо создавать нового, изворачиваться в атаке. Просто иди и делай, потому что это работает и приносит результат, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
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logoДмитрий Квартальнов
logoКрэйг Мактавиш
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