Плющев об отставке совета директоров СКА: «Развяжет Ротенбергу руки, может. Он займется тренерской работой, не будет ни на что отвлекаться»

Владимир Плющев высказался об отставке совета директоров СКА и Романе Ротенберге.

В минувшем сезоне клуб под руководством Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера. При этом сообщалось , что Ротенберг останется тренером клуба.

– Я видел такую информацию. Значит, люди в руководстве СКА считают, что результаты последних лет носят негативный характер, с учетом поставленных перед командой задач и ее возможностей.

Поэтому тем, кто занимался управлением команды, предложено уйти в отставку. Это логично. Что представляют собой новые руководители СКА, я не знаю. Трудно сказать, какую они будут вести политику.

– Казалось, всем в СКА руководит Роман Ротенберг. Но его, получается, теперь нет на посту заместителя председателя совета директоров клуба, как было раньше.

– Зато он остался на посту главного тренера, как надо понимать. У него есть контракт. И теперь, может, он займется непосредственно тренерской работой, не будет ни на что другое отвлекаться.

Потому что работа тренера много чего в себя включает – это не только выйти на лед и разбрасывать шайбы. Заниматься ею надо серьезно и основательно или не заниматься вообще. Все эта ситуация, может, развяжет Ротенбергу руки.

– Кадровые решения, принятые в СКА, выглядят логично, с учетом результатов команды?

– Руководители СКА, принявшие такие решения, посчитали, что команда менеджеров клуба не справилась с поставленными задачами. Тут вопросов нет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.