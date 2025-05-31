Захар Бардаков: «Игроки СКА востребованы в НХЛ, этим можно гордиться. Если что-то не получится, Роман Борисович и все в клубе тепло примут нас»

Захар Бардаков заявил, что СКА хорошо готовит хоккеистов для НХЛ.

– Из СКА уже ушли Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк, Захар Бардаков, Евгений Кузнецов… Что будет дальше с командой?

– Так сложилась ситуация. Я играл в СКА уже четыре года, Гриц – два, Никишка – три… Я думаю, в СКА мы созрели к своему возрасту. Считай, мы втроем одного года. И вот пришли к тому, что хотим попробовать свои силы в НХЛ.

Роман Борисович и все в клубе нас ждут обратно, если что-то не получится. И думаю, нас примут тепло, если мы решим вернуться.

Вообще я считаю, что это показатель качества для СКА, и можно даже гордиться тем, что в клубе так хорошо готовят игроков, что они востребованы даже в НХЛ , – сказал нападающий «Колорадо» Захар Бардаков, ранее выступавший за СКА.

Бардаков о Ротенберге: «Если бы не он, я бы не вырос как хоккеист, не было бы возможности поехать в «Колорадо». Он вселяет в людей уверенность»