«Локомотив» продлил контракт с Рафиковым на 2 года. Защитник мог перейти в «Авангард»

«Локомотив» продлил контракт с Рушаном Рафиковым на 2 сезона.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее появилась информация , что хоккеист близок к переходу в «Авангард ».

В прошедшем сезоне 30-летний защитник выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом ». Он выступает за команду с 2015 года.

Рафиков набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.

В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.