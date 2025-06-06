«Локомотив» продлил контракт с Рафиковым на 2 года. Защитник мог перейти в «Авангард»
«Локомотив» продлил контракт с Рушаном Рафиковым на 2 сезона.
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее появилась информация, что хоккеист близок к переходу в «Авангард».
В прошедшем сезоне 30-летний защитник выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он выступает за команду с 2015 года.
Рафиков набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.
В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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