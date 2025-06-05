Рафиков продлит контракт с «Локомотивом» на два года. Защитник мог перейти в «Авангард» («Чемпионат»)
Рушан Рафиков решил остаться в «Локомотиве».
30-летний защитник подпишет новое соглашение с клубом на два года, об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что хоккеист близок к переходу в «Авангард».
В прошедшем сезоне Рушан Рафиков выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он выступает за команду с 2015 года.
Хоккеист набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.
В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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