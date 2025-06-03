Защитник «Локомотива» Рафиков близок к переходу в «Авангард»
Рушан Рафиков может перейти в «Авангард».
30-летний защитник, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, близок к подписанию соглашения с «Авангардом».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошедшем сезоне Рушан Рафиков выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Он выступает за команду с 2015 года.
Хоккеист набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.
В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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