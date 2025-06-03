Защитник «Локомотива» Рафиков близок к переходу в «Авангард»

Рушан Рафиков может перейти в «Авангард».

30-летний защитник, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, близок к подписанию соглашения с «Авангардом ».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошедшем сезоне Рушан Рафиков выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом ». Он выступает за команду с 2015 года.

Хоккеист набрал 22 (6+16) очка при полезности «плюс 22» в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в минувшем сезоне.

В плей-офф Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) баллами при полезности «плюс 4» в 21 игре.