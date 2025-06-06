Якупов о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным: «Хочется сказать: «Ну попробуйте сыграть так же». Рецепт-то простой. Они отлично играют в обороне, много забивают»

Наиль Якупов высказался о том, что хоккей «Локомотива» называют примитивным.

Клуб из Ярославля выиграл Кубок Гагарина-2025, обыграв «Трактор» в финале со счетом 4-1 в серии. В серии второго раунда «Локомотив » обыграл «Авангард» со счетом 4-3.

– Иногда слышу, что «Локомотив» обвиняют в примитивном хоккее. Мол, они берут только физикой, вкидывают шайбу в зону и идут бить. Хочется так и сказать: «Ну попробуйте сыграть так же». Идите, вкидывайте, бейте, ловите в обороне шайбы руками, зубами, ногами. Рецепт-то простой.

Но не все могут так играть. А «Локомотив» может. Он навязывает тебе ту игру, которую считает нужной. Ты не можешь выйти на лед и начать играть как тебе хочется. Ты либо адаптируешься под этот стиль, либо получай поражение.

Да, тяжело физически играть. Да, злит, раздражает. Но по-другому никак. Ты обязан играть по их правилам, иначе шансов на победу у тебя нет.

«Локомотив» отлично играет в обороне, много забивает при их, казалось бы, «примитивном» хоккее. Так что роботы – не роботы, а парни большие молодцы. Кубок у них – победителей не судят.

– Никитин – сильнейший российский тренер на данный момент?

– Меня восхищает то, что с каждым годом он постоянно повышает свою квалификацию, становится лучше. Он рассказывал в одном из подкастов, что ему до сих пор интересно учиться чему-то новому в хоккее. У него есть своя система, по которой он разбирает игру, оппонента.

Благодаря знаниям он умеет менять картинку игры прям по ходу матча. Естественно, против любой команды Никитина будет тяжело играть, если у них во главе такой тренер, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .