Третьяк о Ротенберге: «Он создал лучшую систему подготовки, каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА. 20 тысяч человек приходит на каждый матч, проведена большая работа, и это его заслуга»
Владислав Третьяк высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.
Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.
«В совете директоров СКА, видимо, решили, что седьмое место в регулярке и непопадание в основную группу команд, борющихся за чемпионский титул, является неудовлетворительным результатом. Но надо отдать должное ему – он создал лучшую систему подготовки спортсменов.
Знаю, что каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА, потому что там созданы прекрасные условия, тренировочная база, материальное обеспечение. И 20 тысяч человек приходит на каждый матч. Это доказывает, что проведена большая работа, и это его большая заслуга», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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