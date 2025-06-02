Третьяк о Ротенберге: «Он создал лучшую систему подготовки, каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА. 20 тысяч человек приходит на каждый матч, проведена большая работа, и это его заслуга»

Владислав Третьяк высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«В совете директоров СКА , видимо, решили, что седьмое место в регулярке и непопадание в основную группу команд, борющихся за чемпионский титул, является неудовлетворительным результатом. Но надо отдать должное ему – он создал лучшую систему подготовки спортсменов.

Знаю, что каждый хоккеист мечтал поиграть в СКА, потому что там созданы прекрасные условия, тренировочная база, материальное обеспечение. И 20 тысяч человек приходит на каждый матч. Это доказывает, что проведена большая работа, и это его большая заслуга», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.