«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
«Трактор» подписал контракт с Джорданом Гроссом до конца сезона-2025/26.
Прошлый сезон 30-летний американский защитник провел в минском «Динамо».
На счету Гросса 40 (7+33) очков и «плюс 14» в 66 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Он стал лучшим бомбардиром среди защитников минского «Динамо».
Также американец сделал 2 результативные передачи в 11 играх Кубка Гагарина.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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