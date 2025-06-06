«Сибирь» подписала экс-капитана «Трактора» Ткачева на 2 года

«Сибирь» подписала экс-форварда «Трактора» Владимира Ткачева на 2 года.

Ранее челябинский клуб объявил об уходе 31-летнего нападающего, отыгравшего за команду 4 сезона. Он был капитаном команды.

Сообщалось , что Ткачев заработает 115 миллионов рублей (57,5 млн в среднем за сезон) по контракту с новосибирцами.

В прошлом сезоне игрок провел 67 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина у него 21 игра за «Трактор » и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».

Графика: телеграм-канал «Сибири».