«Сибирь» подписала экс-капитана «Трактора» Ткачева на 2 года
«Сибирь» подписала экс-форварда «Трактора» Владимира Ткачева на 2 года.
Ранее челябинский клуб объявил об уходе 31-летнего нападающего, отыгравшего за команду 4 сезона. Он был капитаном команды.
Сообщалось, что Ткачев заработает 115 миллионов рублей (57,5 млн в среднем за сезон) по контракту с новосибирцами.
В прошлом сезоне игрок провел 67 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина у него 21 игра за «Трактор» и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».
Графика: телеграм-канал «Сибири».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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