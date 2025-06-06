«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне

«Адмирал» подписал контракт с Александром Шаровым на 2 сезона.

Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба.

Прошлый сезон Шаров начал в «Тракторе », на его счету 8 (5+3) очков в 34 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

После обмена в «Куньлунь » 29-летний форвард набрал 6 (3+3) баллов в 33 играх.

Шаров является воспитанником челябинского хоккея. Также он провел 3 сезона в «Амуре». Всего за карьеру в КХЛ форвард провел 544 матча, в которых заработал 111 (63+48) баллов.