«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне
«Адмирал» подписал контракт с Александром Шаровым на 2 сезона.
Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба.
Прошлый сезон Шаров начал в «Тракторе», на его счету 8 (5+3) очков в 34 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
После обмена в «Куньлунь» 29-летний форвард набрал 6 (3+3) баллов в 33 играх.
Шаров является воспитанником челябинского хоккея. Также он провел 3 сезона в «Амуре». Всего за карьеру в КХЛ форвард провел 544 матча, в которых заработал 111 (63+48) баллов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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