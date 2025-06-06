Дементьев о Ларионове в СКА: «Вновь серьезная медийная личность будет тренировать клуб. Он и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени, кажется»

Алексей Дементьев отметил медийность нового тренера СКА Игоря Ларионова.

Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга.

– Как отреагировали на новость о назначении Ларионова главным тренером СКА?

– Здорово, что Игорь Николаевич заступает на этот пост, вновь достаточно серьезная медийная личность будет тренировать СКА.

Мне кажется, что Ларионов и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени, – сказал агент и хоккейный эксперт.

Ларионов уже работал в СКА. Как это было