Дементьев о Ларионове в СКА: «Вновь серьезная медийная личность будет тренировать клуб. Он и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени, кажется»
Алексей Дементьев отметил медийность нового тренера СКА Игоря Ларионова.
Новый совет директоров клуба из Санкт-Петербурга отправил в отставку Романа Ротенберга.
– Как отреагировали на новость о назначении Ларионова главным тренером СКА?
– Здорово, что Игорь Николаевич заступает на этот пост, вновь достаточно серьезная медийная личность будет тренировать СКА.
Мне кажется, что Ларионов и Ротенберг занимали порядка 80% эфирного времени, – сказал агент и хоккейный эксперт.
Что теперь будет с Ротенбергом?38621 голос
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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