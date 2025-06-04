Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года

«Металлург» подписал контракт с нападающим Никитой Коротковым.

Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 64 игры в регулярном чемпионате за «Сибирь » и набрал 17 (7+10) очков.

В плей-офф Никита Коротков сыграл в 7 матчах.