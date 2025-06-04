Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года
«Металлург» подписал контракт с нападающим Никитой Коротковым.
Срок соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне 28-летний форвард провел 64 игры в регулярном чемпионате за «Сибирь» и набрал 17 (7+10) очков.
В плей-офф Никита Коротков сыграл в 7 матчах.
Что теперь будет с Ротенбергом?35338 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Металлурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости