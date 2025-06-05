Минское «Динамо» подтвердило переход Фукале. Экс-вратарь «Трактора» подписал контракт на 2 года
Вчера стало известно, что 30-летний голкипер подписал контракт на два года с клубом из Беларуси. Сегодня минчане подтвердили эту информацию и представили игрока в клубных соцсетях.
Ранее сообщалось, что зарплата Фукале может составить до 80 млн рублей с учетом бонусов.
«Канадец минувшие два года провел в челябинском «Тракторе». В сезоне-2024/25: 49 матчей в регулярке, 92,1% ОБ, 2,15 КН. В плей-офф: 21 игра, 91,8% ОБ, 2,58 КН. Суммарно в КХЛ: 127 игр, 92,5% ОБ, 2,25 КН.
На международной арене Фукале играл за юниорскую, молодежную, национальную сборные Канады и с каждой выигрывал золотые медали.
Добро пожаловать в «Динамо», Зак!» – сказано в сообщении пресс-службы минского «Динамо».
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