Минское «Динамо» подтвердило переход Фукале. Экс-вратарь «Трактора» подписал контракт на 2 года

Минское «Динамо» подтвердило переход Зака Фукале.

Вчера стало известно , что 30-летний голкипер подписал контракт на два года с клубом из Беларуси. Сегодня минчане подтвердили эту информацию и представили игрока в клубных соцсетях.

Ранее сообщалось , что зарплата Фукале может составить до 80 млн рублей с учетом бонусов.

«Канадец минувшие два года провел в челябинском «Тракторе ». В сезоне-2024/25: 49 матчей в регулярке, 92,1% ОБ, 2,15 КН. В плей-офф: 21 игра, 91,8% ОБ, 2,58 КН. Суммарно в КХЛ: 127 игр, 92,5% ОБ, 2,25 КН.

На международной арене Фукале играл за юниорскую, молодежную, национальную сборные Канады и с каждой выигрывал золотые медали.

Добро пожаловать в «Динамо», Зак!» – сказано в сообщении пресс-службы минского «Динамо ».

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