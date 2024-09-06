Хохряков после 5:3 с «Ак Барсом»: «Зеленое дерби» – лучшее в КХЛ! Настрой был супер. Крутая атмосфера, соскучился по этим эмоциям»
Петр Хохряков поделился эмоциями от победы «Салавата» над «Ак Барсом» (5:3)
«Настрой был супер, дерби – есть дерби. Качели? Наверное, где-то перехлестывали эмоции и неудачные действия в меньшинстве. Крутая атмосфера, соскучился по этим эмоциям. «Зеленое дерби» – лучшее в КХЛ!
Я восстановился на сто процентов от травмы минувшего сезона, готов играть и полон сил. Требования Козлова? Надежная игра, меньшинство, дать возможность нашим лидерам перевести дух.
С моего отсутствия изменился состав и стиль игры, поэтому надо немного перестроиться. Впереди много работы, думаю, проходных матчей не будет вообще», – сказал форвард уфимского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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