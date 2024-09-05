«Ак Барс» и «Салават» с «Татнефтью» запустили проект заботы об окружающей среде. В Казани и Уфе откроются пункты сбора пластиковых отходов, казанский клуб займется сбором отработанных шин
«Ак Барс» и «Салават» запустили проект заботы об окружающей среде
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» трансформируют традиционное противостояние в «Вечнозеленое дерби». Цель проекта − забота об окружающей среде и привлечение внимания болельщиков к вопросам экологии в граничащих республиках.
В новом сезоне клубы совместно реализуют ряд экологических инициатив в Татарстане и Башкортостане. На стадионах Казани и Уфы откроются пункты сбора пластиковых отходов. Также «Ак Барс» займется сбором отработанных шин и проведет углеродно-нейтральный матч.
По итогам сезона компания «Татнефть» вместе с игроками команд высадит по одному дереву за каждого зрителя, посетившего матчи «Вечнозеленого дерби», – говорится в заявлении «Ак Барса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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