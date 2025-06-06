Гончар покинул тренерский штаб «Ванкувера». Он занимался развитием защитников с января 2023 года

Сергей Гончар покинул штаб «Ванкувера».

51-летний специалист был тренером по развитию защитников клуба с января 2023 года.

Ранее он входил в тренерский штаб «Питтсбурга» (с 2015 по 2020 годы, с 2017-го был ассистентом главного тренера) и сборной России на Олимпиаде-2022.

«Кэнакс» также сообщили об уходе ассистента главного тренера Йоги Свейковски и видеотренера Дилана Кроуфорда.

Клуб объявил, что в новый тренерский штаб во главе с Адамом Футом в качестве ассистентов войдут Кевин Дин, Бретт Маклин и Скотт Янг.