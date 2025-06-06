Гончар покинул тренерский штаб «Ванкувера». Он занимался развитием защитников с января 2023 года
Сергей Гончар покинул штаб «Ванкувера».
51-летний специалист был тренером по развитию защитников клуба с января 2023 года.
Ранее он входил в тренерский штаб «Питтсбурга» (с 2015 по 2020 годы, с 2017-го был ассистентом главного тренера) и сборной России на Олимпиаде-2022.
«Кэнакс» также сообщили об уходе ассистента главного тренера Йоги Свейковски и видеотренера Дилана Кроуфорда.
Клуб объявил, что в новый тренерский штаб во главе с Адамом Футом в качестве ассистентов войдут Кевин Дин, Бретт Маклин и Скотт Янг.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ванкувера»
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