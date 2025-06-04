«Ванкувер» продлил Форборта на год, зарплата – 2 млн долларов. У защитника 11 очков и 77 блоков в 54 играх в сезоне

«Ванкувер» продлил контракт с защитником Дереком Форбортом.

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата – 2 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 американец провел за «Кэнакс» 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 7», 45 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:06.

Кроме того, в его активе 65 силовых приемов и 77 блоков (разделил 3-е место в команде по их числу). Также Дерек принял участие в 3 драках.

Зарплата Форборта по однолетнему контракту, подписанному прошлым летом, составляла 1,5 млн долларов.