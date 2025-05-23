Равинскис подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 872,5 тысяч долларов. Форвард сыграл 7 матчей за Латвию на ЧМ-2025
Анри Равинскис перешел в «Ванкувер».
22-летний латвийский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на два года.
Его оклад в НХЛ составит 775 тысяч долларов с подписным бонусом в размере 97,5 тысяч долларов. Кэпхит – 872,5 тысяч долларов.
На ЧМ-2025 хоккеист сыграл за сборную Латвии и набрал 2 (1+1) очка в 7 матчах.
В этом сезоне Анри Равинскис также выступал за ХПК в чемпионате Финляндии и отметился 17 (8+9) баллами в 27 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
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