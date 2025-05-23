Равинскис подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 872,5 тысяч долларов. Форвард сыграл 7 матчей за Латвию на ЧМ-2025

Анри Равинскис перешел в «Ванкувер».

22-летний латвийский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на два года.

Его оклад в НХЛ составит 775 тысяч долларов с подписным бонусом в размере 97,5 тысяч долларов. Кэпхит – 872,5 тысяч долларов.

На ЧМ-2025 хоккеист сыграл за сборную Латвии и набрал 2 (1+1) очка в 7 матчах.

В этом сезоне Анри Равинскис также выступал за ХПК в чемпионате Финляндии и отметился 17 (8+9) баллами в 27 играх.