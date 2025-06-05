Терещенко о Ротенберге: «Если он хочет работать, любая команда подойдет. Все зависит от него самого и от предложений клубов, которые хотят его видеть»

Алексей Терещенко высказался о будущем тренера Романа Ротенберга.

Ранее он был уволен из СКА .

«Если он хочет работать, то ему любая команда подойдет.

Все зависит от самого Романа Борисовича и от предложений тех клубов, которые хотят его видеть, вот и все», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .