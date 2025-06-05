Терещенко о Ротенберге: «Если он хочет работать, любая команда подойдет. Все зависит от него самого и от предложений клубов, которые хотят его видеть»
Алексей Терещенко высказался о будущем тренера Романа Ротенберга.
Ранее он был уволен из СКА.
«Если он хочет работать, то ему любая команда подойдет.
Все зависит от самого Романа Борисовича и от предложений тех клубов, которые хотят его видеть, вот и все», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Что теперь будет с Ротенбергом?38620 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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