Ротенберг выложил фото с Мазепиным: «Обсудили совместные проекты в области фиджитал спорта. Компьютерные игры – хорошая психологическая разрядка для детей»

Роман Ротенберг выложил фото с бывшим пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным.

«Наши дети продолжают тренироваться даже летом. Учебно-тренировочный процесс в хоккее очень важен, в том числе в самое теплое время года. Мы постоянно отмечаем важность гармоничного когнитивного развитии личности. Грамотное совмещение спорта и образования – основа развития наших будущих поколений.

Наши дети много учатся, так же много тренируются, и компьютерные игры в свободное время для них – хорошая психологическая разрядка. Использование гаджетов нашими детьми – реальность, которую невозможно игнорировать. Но очень важно направить это увлечение в правильное русло.

Сегодня у нас в гостях в многофункциональном комплексе «Молодежка» был Никита Мазепин , бывший пилот «Формулы-1», который теперь занимается важным делом – развитием фиджитал спорта. Мы обсудили совместные проекты в этой области.

У нас большие планы по развитию классического спорта в связке с электронными играми. О деталях обязательно расскажем, уже скоро на ПМЭФ!» – написал главный тренер «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81