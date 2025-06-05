Агент Черных о Ротенберге: «Хоккей в России сейчас популярен, в этом есть его заслуга – без сарказма. Я бы не хотел, чтобы он ушел»
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер СКА может возглавить «Витязь».
– Как вы восприняли перемены в СКА?
– Есть легкий шок. Всех интересует, что со СКА будет дальше, кто будет генеральным менеджером, какая будет стратегия клуба.
Если говорить про Ротенберга, то без всякой иронии можно сказать, что для популяризации российского хоккея он сделал действительно много. Есть вещи, которые мне нравились и не нравились, но так и должно быть.
В том, что хоккей сейчас так популярен в нашей стране, есть его заслуга. Это без всякого сарказма.
– Хотелось бы, чтобы Ротенберг остался в КХЛ?
– Я бы не хотел, чтобы он ушел из хоккея. Не знаю, в каком формате, но ему нужно остаться, – сказал хоккейный агент Александр Черных.
Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг – влиятельный менеджер и тренер. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень»