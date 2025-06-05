Агент Черных о Ротенберге: «Хоккей в России сейчас популярен, в этом есть его заслуга – без сарказма. Я бы не хотел, чтобы он ушел»

Агент Александр Черных хочет, чтобы Роман Ротенберг остался в хоккее.

Ранее сообщалось , что бывший главный тренер СКА может возглавить «Витязь ».

– Как вы восприняли перемены в СКА?

– Есть легкий шок. Всех интересует, что со СКА будет дальше, кто будет генеральным менеджером, какая будет стратегия клуба.

Если говорить про Ротенберга , то без всякой иронии можно сказать, что для популяризации российского хоккея он сделал действительно много. Есть вещи, которые мне нравились и не нравились, но так и должно быть.

В том, что хоккей сейчас так популярен в нашей стране, есть его заслуга. Это без всякого сарказма.

– Хотелось бы, чтобы Ротенберг остался в КХЛ?

– Я бы не хотел, чтобы он ушел из хоккея. Не знаю, в каком формате, но ему нужно остаться, – сказал хоккейный агент Александр Черных .

Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг – влиятельный менеджер и тренер. С его потенциалом и амбициями «Витязь» способен подняться со дна, на хороший уровень»