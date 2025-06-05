Губерниев о «Тед Линдсэй Эворд» Кучерова: «Никита встал в один ряд с Гретцки и Лемье. Светлая голова и феноменальное мышление – гордимся, что он наш соотечественник»

Дмитрий Губерниев поставил Никиту Кучерова в один ряд с Уэйном Гретцки.

Вчера 31-летний форвард «Тампы » во второй раз в карьере стал обладателем награды самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза.

«Это почетная история. Кучеров действительно очень хорош, он обладает феноменальным мышлением. Кучеров встал в один ряд с Уэйном Гретцки , Марио Лемье и другими выдающимися хоккеистами.

Абсолютно светлая голова у Никиты, редкий умница. Отмечу, что признание коллег – это самое дорогое. Я очень рад за Кучерова! Гордимся, что Никита – наш соотечественник.

Главное, обойтись без травм, и Кучеров еще много призов возьмет», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Кучеров – лучший в НХЛ по мнению игроков. Они ценят его больше, чем журналисты