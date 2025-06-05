Губерниев о «Тед Линдсэй Эворд» Кучерова: «Никита встал в один ряд с Гретцки и Лемье. Светлая голова и феноменальное мышление – гордимся, что он наш соотечественник»
Дмитрий Губерниев поставил Никиту Кучерова в один ряд с Уэйном Гретцки.
Вчера 31-летний форвард «Тампы» во второй раз в карьере стал обладателем награды самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза.
«Это почетная история. Кучеров действительно очень хорош, он обладает феноменальным мышлением. Кучеров встал в один ряд с Уэйном Гретцки, Марио Лемье и другими выдающимися хоккеистами.
Абсолютно светлая голова у Никиты, редкий умница. Отмечу, что признание коллег – это самое дорогое. Я очень рад за Кучерова! Гордимся, что Никита – наш соотечественник.
Главное, обойтись без травм, и Кучеров еще много призов возьмет», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Кучеров – лучший в НХЛ по мнению игроков. Они ценят его больше, чем журналисты
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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