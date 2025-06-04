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Плющев о «Тед Линдсэй Эворд» Кучерова: «Хорошо, что приз получил российский хоккеист. Он много сезонов показывает стабильный результат, ничего удивительного»

Владимир Плющев не удивлен, что Никита Кучеров получил «Тед Линдсэй Эворд».

Сегодня 31-летний форвард «Тампы» стал обладателем награды самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза во второй раз в карьере. 

«Это очень приятное достижение. Хорошо, что приз получил российский хоккеист. Но Никита уже на протяжении многих сезонов показывает хороший стабильный результат, поэтому здесь ничего особенно удивительного нет.

Его можно только поздравить с этим призом и его стабильной игрой. С той игрой, с которой он приносит пользу своей команде и доставляет удовольствие болельщикам», – сказал заслуженный тренер России. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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