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Хедман о вручении «Тед Линдсэй Эворд» Кучерову: «Пришлось продержать его 25 минут в сауне, потом – в холодной ванне, чтобы дать всем собраться. Было круто видеть, насколько он удивлен»

Виктор Хедман рассказал о вручении «Тед Линдсэй Эворд» Никите Кучерову.

Сегодня 31-летний форвард «Тампы» стал обладателем приза самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза во второй раз в карьере. 

Изначально план был такой: после утренней раскатки партнеры по команде должны были встретить его с трофеем и устроить сюрприз. Однако Кучеров не вышел на лед на тренировке. 

«Нам пришлось продержать его 25 минут в сауне, потом – в холодной ванне, чтобы потянуть время и дать всем собраться», – сказал капитан «Тампы» Виктор Хедман.

Чтобы выиграть еще немного времени, генеральный менеджер Жюльен Брисбуа вызвал Хедмана к себе в кабинет, а затем позвал и самого Кучерова, якобы обсудить, что команда либо отправит его на церемонию вручения наград в Лос-Анджелес, либо «доставит трофей сюда».

После чего Кучеров переспросил: «Какой трофей?»

Брисбуа, поняв, что проговорился, добавил: «Ну… если ты вдруг его выиграешь».

Когда Кучеров вошел в соседнюю комнату, там уже собралась вся команда. И Хедман вручил ему «Тед Линдсэй Эворд».

«Это было круто – видеть, насколько он был удивлен», – сказал Хедман.

Кучеров поблагодарил партнеров по команде: «Это действительно много для меня значит».

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoЖюльен Брисбуа
logoВиктор Хедман
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
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