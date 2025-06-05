«Авангард» обменял Рейнгардта и Башкирова в «Ладу» на Ибрагимова и Кривоножкина. Тольяттинцы также получат денежную компенсацию
«Авангард» и «Лада» произвели обмен с участием четырех хоккеистов.
Омичи отдали нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова, выменяв защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина.
Тольяттинский клуб также получит денежную компенсацию.
21-летний Рейнгардт провел 41 матч в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (6+9) очков. У 24-летнего Башкирова 5+2 за 34 игры.
Ибрагимов в прошлом сезоне выступал за «Трактор» и «Ладу». У 27-летнего защитника 6 (1+5) результативных действий за 60 игр при полезности «минус 8».
18-летний Кривоножкин провел одну игру в КХЛ и 25 матчей в Olimpbet МХЛ, где набрал 6 (1+5) очков.
«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию
Что теперь будет с Ротенбергом?38618 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости