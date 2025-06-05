«Авангард» обменял Рейнгардта и Башкирова в «Ладу» на Ибрагимова и Кривоножкина. Тольяттинцы также получат денежную компенсацию

«Авангард» и «Лада» произвели обмен с участием четырех хоккеистов.

Омичи отдали нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова, выменяв защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина.

Тольяттинский клуб также получит денежную компенсацию.

21-летний Рейнгардт провел 41 матч в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (6+9) очков. У 24-летнего Башкирова 5+2 за 34 игры.

Ибрагимов в прошлом сезоне выступал за «Трактор» и «Ладу ». У 27-летнего защитника 6 (1+5) результативных действий за 60 игр при полезности «минус 8».

18-летний Кривоножкин провел одну игру в КХЛ и 25 матчей в Olimpbet МХЛ, где набрал 6 (1+5) очков.

«Авангард» выменял Пономарева и Егорова у «Спартака» на Холодилина, Сысоева, Васильева, права на Прищепова и денежную компенсацию