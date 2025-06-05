Леон Драйзайтль: «В прошлом плей-офф у «Эдмонтона» было много травм, усталость наступала быстрее. Приятно быть здоровым и хорошо себя чувствовать»

Леон Драйзайтль заявил, что «Эдмонтон» лучше готов к плей-офф в этом сезоне.

Немецкий нападающий забросил две шайбы в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды » (4:3 ОТ).

В прошлогоднем финале «Ойлерс» уступили в семи матчах, а Драйзайтль набрал 3 (0+3) очка за всю серию.

«Чувствую себя хорошо. Думаю, что это касается многих наших ребят.

Некоторые из них в начале прошлого плей-офф получили травмы и усталость наступала немного быстрее.

Так что приятно чувствовать себя хорошо и быть здоровым, и надеюсь, что так и останется», – сказал форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль.

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