Леон Драйзайтль: «В прошлом плей-офф у «Эдмонтона» было много травм, усталость наступала быстрее. Приятно быть здоровым и хорошо себя чувствовать»
Леон Драйзайтль заявил, что «Эдмонтон» лучше готов к плей-офф в этом сезоне.
Немецкий нападающий забросил две шайбы в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (4:3 ОТ).
В прошлогоднем финале «Ойлерс» уступили в семи матчах, а Драйзайтль набрал 3 (0+3) очка за всю серию.
«Чувствую себя хорошо. Думаю, что это касается многих наших ребят.
Некоторые из них в начале прошлого плей-офф получили травмы и усталость наступала немного быстрее.
Так что приятно чувствовать себя хорошо и быть здоровым, и надеюсь, что так и останется», – сказал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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