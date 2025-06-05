«Эдмонтон» повел 1-0 в серии с «Флоридой», отыгравшись с 1:3 в первом матче. Драйзайтль забил с передачи Макдэвида на 20-й минуте овертайма
«Эдмонтон» одержал волевую победу в первом матче финала Кубка Стэнли.
Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Флориду» (4:3 ОТ) в первом матче и повела 1-0 в финальной серии.
В начале второго периода канадский клуб уступал со счетом 1:3.
Сначала один гол отыграл форвард Виктор Арвидссон, в третьем периоде счет сравнял защитник Маттиас Экхольм.
За 31 секунду до завершения овертайма победный гол в большинстве забил нападающий Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Кори Перри.
Второй матч серии пройдет 7 июня на площадке «Ойлерс».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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