«Эдмонтон» повел 1-0 в серии с «Флоридой», отыгравшись с 1:3 в первом матче. Драйзайтль забил с передачи Макдэвида на 20-й минуте овертайма

«Эдмонтон» одержал волевую победу в первом матче финала Кубка Стэнли.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Флориду» (4:3 ОТ) в первом матче и повела 1-0 в финальной серии.

В начале второго периода канадский клуб уступал со счетом 1:3.

Сначала один гол отыграл форвард Виктор Арвидссон , в третьем периоде счет сравнял защитник Маттиас Экхольм .

За 31 секунду до завершения овертайма победный гол в большинстве забил нападающий Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Кори Перри.

Второй матч серии пройдет 7 июня на площадке «Ойлерс».